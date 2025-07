Precisa se imunizar? Chapecó oferece vacinação em pontos estratégicos neste fim de semana Vacimóvel e Ônibus da Saúde estarão com vacinas do calendário em locais de fácil acesso, sem necessidade de agendamento ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 19h57 ) twitter

Quem está com a vacinação em atraso ou precisa atualizar a caderneta tem uma nova oportunidade neste fim de semana em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar o Vacimóvel e o Ônibus do Saúde em Movimento para atender a população em pontos estratégicos da cidade, com horário estendido e sem necessidade de agendamento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a vacinação e como garantir a sua imunização!

