‘Precisa ser urgente’: Blumenau quer criar comissão para garantir segurança nas escolas
A criação da comissão foi definida em audiência pública que ocorreu na cidade.
A criação de uma comissão para reforçar a segurança nas escolas da rede municipal foi definida durante audiência pública que ocorreu na noite de segunda-feira (18), em Blumenau. O encontro reuniu famílias, educadores e autoridades e marcou mais um capítulo da mobilização que começou após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em abril de 2023, que deixou quatro crianças mortas e outras feridas.
