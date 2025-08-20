Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Precisa ser urgente’: Blumenau quer criar comissão para garantir segurança nas escolas

A criação da comissão foi definida em audiência pública que ocorreu na cidade.

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A criação de uma comissão para reforçar a segurança nas escolas da rede municipal foi definida durante audiência pública que ocorreu na noite de segunda-feira (18), em Blumenau. O encontro reuniu famílias, educadores e autoridades e marcou mais um capítulo da mobilização que começou após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em abril de 2023, que deixou quatro crianças mortas e outras feridas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as medidas que estão sendo implementadas para garantir a segurança nas escolas de Blumenau.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.