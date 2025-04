‘Precisamos cobrar, queremos os túneis’, diz liderança indígena sobre obra no Morro dos Cavalos Aldeia indígena às margens da BR-101 se mostra favorável para que a construção saia do papel, ajudando o principal corredor logístico... ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h26 ) twitter

O acidente com um caminhão-tanque que tombou, pegou fogo e queimou também 27 veículos no último domingo (6) reativou a necessidade de intervenções na BR-101, no Morro dos Cavalos. A principal delas é a construção de túneis próximo à rodovia, a fim de tirar o tráfego pesado da BR e deixá-la livre para o tráfego de veículos menores e de passeio.

Saiba mais sobre a importância dessa obra e a posição das lideranças locais consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

