Preço da gasolina avança para R$ 6,59 em Santa Catarina, maior valor desde junho de 2022

O preço da gasolina em Santa Catarina é um dos mais caros do país, segundo levantamento realizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil). A pesquisa foi realizada entre 9 de fevereiro e 15 de fevereiro. O preço médio do combustível comum está na casa de R$ 6,59.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

