Preço da gasolina varia mais de R$ 0,50 em postos de Santa Catarina; entenda o motivo Segundo o Sindipetro-SC, postos de combustível têm autonomia para regulação dos preços, cabendo ao Procon-SC fiscalizar ações abusivas... ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h26 ) twitter

O preço da gasolina pode variar até R$ 0,50 em postos de Santa Catarina. O levantamento realizado pelo Grupo ND mostra que cidades da Grande Florianópolis, Serra e Sul têm os valores por litro mais elevados do estado. Enquanto o preço médio desse combustível é de R$ 6,31 no país, em território catarinense o valor médio é de R$ 6,53. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), coletados entre 20 e 26 de abril.

Para entender melhor essa variação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

