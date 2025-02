Preço de medicamentos subiu até 359% em 2024; veja ranking dos mais caros Levantamento considerou menores preços dos remédios, entre janeiro e dezembro de 2024, em mais de 80 redes de farmácias no Brasil ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 09h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 09h27 ) twitter

Remédios de uso cotidiano, como paracetamol e predinisolona, ficaram entre 272% e 340% mais caros, respectivamente, em 2024. Uma das justificativas para a elevação está relacionada ao ajuste anual do preço de medicamentos, que foi aprovado ainda em março pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos). A rivaroxabana, espécie de coagulante usado para tratar trombose, lidera o ranking, com aumento de 359%.

Para saber mais sobre os medicamentos que tiveram os maiores aumentos de preço e entender as razões por trás dessas mudanças, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

