Preço do café em Florianópolis teve a maior alta do país em fevereiro, aponta relatório Valor do café na capital catarinense subiu 23,81% em comparação com o mês de janeiro; açúcar, carne e leite também tiveram alta ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h47 )

O preço do café em Florianópolis teve alta de 23,81% no mês de fevereiro, em comparação com o valor do produto no mês anterior. O percentual é o maior observado em todo o país e foi divulgado nesta segunda-feira (10), em pesquisa do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a alta dos preços e a cesta básica em Florianópolis!

