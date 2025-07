Preço do ferry boat tem reajuste e chega a R$ 30 para carros na cidade mais antiga de SC O índice aplicado tem como referência a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulada nos últimos 12 meses... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 09h37 ) twitter

Novos preços do ferry boat em São Francisco do Sul serão aplicados a partir desta quarta-feira (16). O reajuste será de aproximadamente 5%, sendo que a tarifa para pedestres passará de R$ 3,85 para R$ 4,10 e os automóveis e vans terão o valor atualizado de R$ 29,10 para R$ 30,60.

Para mais detalhes sobre as mudanças e os novos preços, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

