Preço do pescado pode variar mais de 150% entre peixarias de Florianópolis, alerta Procon Levantamento realizado no Mercado Público apontou diferença de até R$ 160 no preço dos produtos; consumo de peixes costuma crescer... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A busca pelos pescados costuma aumentar na Semana Santa, tradição cristã em que, comumente, se substitui o consumo de carnes vermelhas por peixes. Mas é importante estar atento aos valores praticados.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as variações de preços e como isso pode impactar suas compras nesta Semana Santa!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Ladrões agridem funcionário e roubam panificadora em Joinville

Processo Seletivo Unificado UFSC/IFSC tem inscrições abertas nesta terça; veja como participar

Médico e enfermeira são agredidos por paciente em unidade de saúde de Blumenau