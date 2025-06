Preço dos imóveis sobe até 20% em Florianópolis; mapa mostra o valor em cada bairro Apesar de liderarem com o maior aumento do preço dos imóveis em um ano, os bairros da região continental de Florianópolis não ficam... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um mapa mostra em quais regiões de Florianópolis estão os imóveis com os preços mais altos da capital catarinense. Conforme o índice FipeZap+ de maio, divulgado na terça-feira (3), a alta nos preços chegou a 21% em um bairro da região continental. A pesquisa analisa o preço do metro quadrado de imóveis à venda com base em anúncios veiculados na internet.

Para mais detalhes sobre a valorização dos imóveis e o ranking por bairro, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Dupla do PGC é condenada por execução de jovem amarrada em praia de Florianópolis

Governo de SC investe R$ 3,5 milhões em plano de transição energética para o Sul do estado

Quem é o brasileiro ‘chefão’ da Interpol que pode decidir sobre Zambelli na difusão vermelha