Preços dos ovos de Páscoa chegam a variar R$ 54 em Florianópolis; veja o melhor custo-benefício Procon de Florianópolis monitora os preços dos ovos de Páscoa té 20 de abril; diferença de valores entre os estabelecimentos chega... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 05h05 )

O Procon Municipal de Florianópolis divulgou, nesta segunda-feira (31), a primeira etapa da pesquisa de preços de itens de Páscoa, que inclue os preços dos ovos de Páscoa, dos chocolates e das caixas de bombons. Quarenta e três produtos das principais marcas foram analisados em oito supermercados da cidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as variações de preços e como economizar nesta Páscoa!

