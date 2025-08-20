‘Predador sexual’ de adolescentes em SC é investigado por aliciamento em redes sociais Segundo a Polícia Civil, ele utilizava diversos perfis em redes sociais para divulgar conteúdo com incitação à violência e possuía... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 06h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 06h58 ) twitter

Um homem é investigado em Joinville, no Norte de Santa Catarina, por aliciar menores pelas redes sociais. O mandado de busca e apreensão contra o suspeito foi cumprido na manhã desta terça-feira (19), no bairro Boa Vista. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava vários perfis para exigir e compartilhar imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes pela internet.

Segundo a Polícia Civil, ele utilizava vários perfis para exigir e compartilhar imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes pela internet.

