‘Predador sexual’ de adolescentes em SC é investigado por aliciamento em redes sociais
Segundo a Polícia Civil, ele utilizava diversos perfis em redes sociais para divulgar conteúdo com incitação à violência e possuía...
Um homem é investigado em Joinville, no Norte de Santa Catarina, por aliciar menores pelas redes sociais. O mandado de busca e apreensão contra o suspeito foi cumprido na manhã desta terça-feira (19), no bairro Boa Vista. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava vários perfis para exigir e compartilhar imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes pela internet.
