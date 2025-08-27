Logo R7.com
Prédio de luxo com maior piscina de borda infinita de SC será construído no litoral

Construção do Duna Spa Home Club, em Laguna, deve começar em 2026, na Praia do Gi

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Praia do Gi, em Laguna, é tratada no mercado imobiliário como uma “folha em branco”. E agora começa a ser desenhada pela GalliVR7 Empreendimentos, que planeja erguer o prédio de luxo com a maior piscina de borda infinita frente mar de Santa Catarina. O edifício residencial promete ser o mais alto da cidade e com arquitetura idealizada para se tornar um novo cartão-postal lagunense.

