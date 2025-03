Prédio de Neypai em SC terá garagem especial para carros de luxo Edify One, conhecido como prédio de Neypai em SC, terá garagem especial para carros de luxo entre outras tecnologias ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Edify One, prédio de Neypai em SC, mais especificamente em Itapema, Litoral Norte do Estado, terá 5 pavimentos de garagens especiais para carros de luxo, podendo abrigar 290 vagas personalizadas, sendo de 4 a 8 por apartamentos. A garagem, destinada a todos os tipos de veículos, foi planejada pela GaragePlan, com atenção especial aos modelos esportivos de luxo, que são rebaixados e precisam de uma atenção especial para garantir ao motorista conforto nas manobras de acesso e segurança para não danificar o veículo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse empreendimento luxuoso!

Leia Mais em ND Mais:

Nem o intenso movimento de Carnaval na BR-101 mobilizou a Arteris Litoral Sul

Trio invade conveniência e rende cliente com faca no pescoço em Jaraguá do Sul

Qual a previsão do tempo dos próximos dias em Blumenau