Prédio no Centro de Florianópolis pega fogo após queima de lixo sair do controle

Um prédio no Centro de Florianópolis pegou fogo na noite deste sábado (12) após uma queima de lixo sair do controle. Um vídeo (assista abaixo) mostra a construção, localizada na avenida Mauro Ramos, no momento em que ela é consumida pelas chamas.

