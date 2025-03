Prefeito de Balneário Camboriú assassinado na ditadura tem certidão de óbito retificada "Causada pelo Estado brasileiro", a certidão de óbito de Higino João Pio, prefeito de Balneário Camboriú assassinado na ditadura, é... ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h26 ) twitter

56 anos depois da morte de Higino João Pio, primeiro prefeito de Balneário Camboriú, assassinado na ditadura militar do Brasil. A certidão de óbito dele foi retificada de suicídio, para “causada pelo Estado brasileiro”. Ele foi preso em fevereiro de 1969 e morreu em 3 de março do mesmo ano, sob custódia do Estado.

Para saber mais sobre essa importante reavaliação histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

