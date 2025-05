Prefeito de Itajaí anuncia retorno da Festa do Peixe após dois anos Robison Coelho (PL) divulgou vídeo em que aponta data da próxima Festa do Peixe ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 06h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 06h06 ) twitter

A tradicional Festa do Peixe de Itajaí, marcada pela distribuição de toneladas do pescado para a população, deve retornar em 2025. Quem deu a notícia foi o prefeito Robison Coelho (PL), em vídeo postado na internet nesta terça-feira (6). Ao lado da secretária de Desenvolvimento da cidade, Gabriela Kelm, o prefeito informou que a próxima edição da festa ocorrerá em junho. “Vem aí a Festa do Peixe, dia 28 de junho, no estacionamento da Marejada”, disse.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

