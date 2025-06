Prefeito de Itapema e vice serão cassados? Entenda a sentença em primeira instância Decisão em primeira instância aponta irregularidades eleitorais; prefeito de Itapema já se manifestou ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 25/06/2025 - 05h15 ) twitter

Uma sentença publicada nesta segunda-feira (23) pela Zona Eleitoral de Itapema determinou a cassação dos diplomas do prefeito Carlos Alexandre de Souza Ribeiro, conhecido como Xepa (PL), e do vice-prefeito Eurico Osmari (Republicanos). (Veja a manifestação do prefeito abaixo). Além disso, a decisão torna Xepa inelegível pelos próximos oito anos. A sentença foi dada em primeira instância, ou seja, ambos devem se manter nos cargos pelo menos até que o julgamento ocorra também no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) catarinense.

Para mais detalhes sobre essa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

