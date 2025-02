Prefeito de Joinville assume presidência da Amunesc para gestão 2025 Evento nesta quarta-feira (19) também contou com a posse do prefeito de Itapoá como presidente do consórcio CIM-Amunesc ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 20h25 (Atualizado em 19/02/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Joinville, Adriano Silva, tomou posse nesta quarta-feira (19), como presidente da Amunesc (Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina). Silva ficará à frente da entidade ao longo de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova gestão!

Leia Mais em ND Mais:

‘Canibal da besta’: serial killer que comia parte das vítimas é atacado na prisão

Tutor encontra 12 cães são mortos envenenados em propriedade de SC

Estratégias da roleta: como aumentar suas chances de ganhar