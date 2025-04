Prefeito de Joinville critica programa federal de moradia para pessoas em situação de rua Adriano Silva afirma que medida não foi criada em Joinville e que prefeitos não foram ouvidos ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h00 ) twitter

O prefeito de Joinville, Adriano Silva, criticou a nova medida do Governo Federal que destinará 3% das moradias financiadas pelo FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) para pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua. Em vídeo publicado nas redes sociais, Silva enfatizou que o programa foi criado sem consultar os gestores municipais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a crítica do prefeito e as implicações do novo programa.

