Prefeitura abre rodada de reuniões para redesenhar concessão do CentroSul

Ideia é levantar o que as empresas entendem ser necessário na concessão do CentroSul, que já acabou, mas foi prorrogada com termos...

A Prefeitura de Florianópolis abriu horários para reuniões com interessados na nova concessão do CentroSul, além da exploração das áreas vizinhas na baía Sul, estratégicas para eventos na Capital.

