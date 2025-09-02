Prefeitura abre rodada de reuniões para redesenhar concessão do CentroSul
Ideia é levantar o que as empresas entendem ser necessário na concessão do CentroSul, que já acabou, mas foi prorrogada com termos...
A Prefeitura de Florianópolis abriu horários para reuniões com interessados na nova concessão do CentroSul, além da exploração das áreas vizinhas na baía Sul, estratégicas para eventos na Capital.
