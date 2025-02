Prefeitura assina decreto de emergência após empresa suspender transporte público em SC Coletivo, que opera em Canoinhas desde 1969, afirma que decisão se dá por causa da baixa no fluxo de passageiros ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 23h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 23h06 ) twitter

Após o Coletivo Santa Cruz anunciar a suspensão do transporte público em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense, a prefeitura da cidade precisou assinar um decreto de situação de emergência para garantir a continuidade do serviço. O caso gerou preocupação em moradores nesta sexta-feira (25).

