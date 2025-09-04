Prefeitura cancela licitação de Marejada 2025 em Itajaí; veja motivo
Licitação para Marejada dava 20 dias para empresa organizar maior festa de pescados do Brasil
A Prefeitura de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, anunciou nesta terça-feira (2) o cancelamento da licitação que iria definir a contratação da empresa responsável por organizar a 36ª edição da Marejada. Segundo o município, a decisão foi tomada visando garantir que a festa seja realizada com a qualidade e a segurança necessárias, já que o prazo de 20 dias foi considerado apertado para a montagem completa do evento. Com isso, um novo processo licitatório já está sendo preparado.
Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações
