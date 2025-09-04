Prefeitura cancela licitação de Marejada 2025 em Itajaí; veja motivo Licitação para Marejada dava 20 dias para empresa organizar maior festa de pescados do Brasil ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 01h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, anunciou nesta terça-feira (2) o cancelamento da licitação que iria definir a contratação da empresa responsável por organizar a 36ª edição da Marejada. Segundo o município, a decisão foi tomada visando garantir que a festa seja realizada com a qualidade e a segurança necessárias, já que o prazo de 20 dias foi considerado apertado para a montagem completa do evento. Com isso, um novo processo licitatório já está sendo preparado.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

MPSC apura nepotismo de prefeito de SC que nomeou a própria sobrinha

Aquário de SC faz enquete para batizar ‘tartarugas gigantes’; veja como participar

Megacondomínio de luxo estilo resort americano de R$ 90 milhões muda cenário em cidade de SC