Prefeitura de Biguaçu voltará a cobrar tarifa de lixo após determinação do TCE/SC

A Prefeitura de Biguaçu retomará a cobrança da tarifa de coleta de lixo a partir de 2025. A decisão atende a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), que considerou irregular a isenção da taxa aplicada desde 2012. A taxa passará a ser cobrada a partir de março, juntamente com o IPTU.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

