Prefeitura de Blumenau anuncia déficit milionário e escancara saia justa no PL da cidade

O prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari (PL), anunciou na terça-feira um decreto para reduzir gastos e fazer frente a um déficit de 327 milhões herdados da gestão anterior. A fala coloca o PL em saia justa, especialmente porque o antecessor também é do PL, Mário Hildebrandt, e vai tomar posse nesta sexta-feira como secretário de Proteção e Defesa Civil no governo Jorginho Mello (PL).

Para entender melhor as implicações dessa situação e as reações políticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

