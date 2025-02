Prefeitura de ‘Caribe catarinense’ abre vagas de até R$ 12 mil; confira as oportunidades Quem garantir vaga em um dos 15 cargos de nível superior poderá trabalhar na cidade de praias paradisíacas ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 28/01/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já imaginou morar em uma cidade de praias com águas límpidas e fonte de desejo de turistas de todo o Brasil, sendo chamada por muitos de “Caribe catarinense”? A hora pode ter chegado: a Prefeitura de Bombinhas lançou edital para processo seletivo com vagas que chegam aos R$ 12 mil.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

NDTV Record transmite Portuguesa x São Paulo pelo Paulistão nesta quarta-feira

Evento em SC abre a colheita da safra da maçã, com aumento de 10% na produção

Azul suspenderá voo para cidade de SC, apesar de apelo do governador e empresários