Prefeitura de Corupá abre concurso público com vagas de até R$ 5,1 mil O edital é para contratação de servidores em caráter efetivo; as inscrições para o concurso público vão até 21 de março ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 19h07 )

A prefeitura de Corupá lançou um edital de concurso público para contratação de servidores em caráter efetivo. Os salários chegam até R$ 5,1 mil e se destinam para pessoas com curso superior completo em Serviço Social, Economia, Direito, Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis ou Gestão Pública e Psicologia. As inscrições vão até o dia 21 de março.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vagas e como se inscrever!

