Prefeitura de Florianópolis inicia a construção de entreposto de pescados público; veja projeto De acordo com a administração municipal, construção do local é uma demanda antiga dos pescadores do bairro e deverá servir para manuseio... ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 02h05 (Atualizado em 04/02/2025 - 02h05 )

Nesta segunda-feira (3), Secretário Municipal de Infraestrutura e Manutenção de Florianópolis iniciou a construção do entreposto de pescados público no bairro João Paulo. Localizado em um terreno de frente para o mar, ao final da Servidão Nonô – que liga a Rodovia João Paulo à Praia do Saco Grande – , o local tem investimento de R$ 1,9 milhão e prazo de um ano para ficarem pronto.

