Prefeitura de Florianópolis notifica empresa e confirma fechamento do restaurante popular

A Prefeitura de Florianópolis notificou a empresa responsável pela gestão do Restaurante Popular, para confirmar a suspensão dos trabalhos. A intenção, por meio da Secretaria de Assistência Social, é fechar o equipamento para fazer uma reformulação estrutural e de uso no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação do Restaurante Popular e as alternativas para a população em vulnerabilidade social.

