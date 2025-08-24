Prefeitura de Joinville quer leiloar 11 imóveis para bancar desapropriações em obras Entre os bairros onde estão localizados os imóveis estão Boa Vista, Bom Retiro, Centro, Glória, Iririú, Saguaçu, Vila Nova e Zona Industrial... ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 19h38 ) twitter

Onze imóveis da Prefeitura de Joinville poderão ser colocados para leilão, caso o projeto seja aprovado pela Câmara de Vereadores. As áreas estão localizadas em diferentes regiões da cidade, incluindo bairros da zona Leste, Norte e o Centro. Segundo a administração municipal, os recursos arrecadados serão destinados a outras prioridades, como o custeio de desapropriações necessárias para obras de infraestrutura.

