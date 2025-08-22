Prefeitura de Palhoça é investigada por fraude em licitação em contrato de lixo de R$ 7,2 mi
Licitação aberta em 2020, durante a gestão anterior, teria sido manipulada para favorecer empresa ligada a “laranja”
A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu, na manhã desta quinta-feira (21), 12 mandados de busca e apreensão e cinco intimações judiciais em uma operação que investiga a fraude em uma licitação pública da Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo a investigação, as irregularidades envolvem um pregão presencial realizado em 2020, durante a gestão anterior, que contratou uma empresa para disponibilização, transporte, manutenção e higienização de contêineres de lixo domiciliar. O contrato tinha valor anual estimado em R$ 7,2 milhões.
