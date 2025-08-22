Prefeitura de Palhoça vira isca em golpe por WhatsApp; veja os alvos dos criminosos Prefeitura de Palhoça informou que não faz cobrança via aplicativos de mensagens e pediu atenção aos moradores do município ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, emitiu um alerta sobre um golpe virtual que tem empresas como alvo. De acordo com relatos recebidos pela administração, mensagens falsas estão sendo enviadas via WhatsApp em nome da prefeitura, solicitando pagamentos indevidos.

Para saber mais sobre esse alerta e como se proteger, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Frente fria traz mudança brusca no tempo em SC com calorão, temporais e mar agitado

Cervejaria de SC lança cerveja que ‘promete’ curar ressaca, após sabor polêmico de maconha

Influenciador flagrado com 175 kg de cocaína volta a ser preso em SC