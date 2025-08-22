Prefeitura de Palhoça vira isca em golpe por WhatsApp; veja os alvos dos criminosos
Prefeitura de Palhoça informou que não faz cobrança via aplicativos de mensagens e pediu atenção aos moradores do município
A Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, emitiu um alerta sobre um golpe virtual que tem empresas como alvo. De acordo com relatos recebidos pela administração, mensagens falsas estão sendo enviadas via WhatsApp em nome da prefeitura, solicitando pagamentos indevidos.
