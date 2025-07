Prefeitura e MPSC se reúnem para debater qual o destino da antiga rodoviária de Florianópolis Uma reunião entre a Prefeitura de Florianópolis e o MPSC está marcada para terça-feira (29), com objetivo de debater a situação da... ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h37 ) twitter

ND Mais

A decisão da Justiça de negar o pedido da prefeitura para demolição da antiga rodoviária de Florianópolis, estrutura em ruínas, no Centro da Capital, gerou reações. Desocupado e retomado pelo município em janeiro deste ano, o imóvel na esquina das avenidas Hercílio Luz e Mauro Ramos agora é alvo de vândalos.

Para saber mais sobre essa situação e as implicações para a segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

