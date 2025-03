Prefeitura pede a suspensão da liminar que trava marina da Beira-Mar em Florianópolis Após encontro com o presidente do TRF4, desembargador Fernando Quadros, os representantes do Executivo saíram otimistas de uma solução... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um sonho antigo da cidade, a marina da beira-mar depende de liberação da Justiça para sair do papel. Na noite de quarta-feira (19), a prefeitura protocolou um pedido de suspensão da liminar que paralisou o processo de licenciamento ambiental do projeto e determinou que o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) analise os documentos e se manifeste sobre a construção.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante decisão que pode mudar o futuro da marina da Beira-Mar!

Leia Mais em ND Mais:

Paixão geracional: o amor pelo Avaí que envolve uma família

Ensino integral em Florianópolis: secretário apresenta sete pontos-chave do projeto

Luciano Hang e outras entidades convocam população para limpeza do Rio Camboriú