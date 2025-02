Prefeitura promete notificar e autuar quiosques inadimplentes de Florianópolis Terminado o prazo para o pagamento dos quiosques das praias de Florianópolis, a prefeitura promete cumprir o edital e notificar e autuar... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 11h48 (Atualizado em 05/02/2025 - 11h48 ) twitter

A Prefeitura de Florianópolis informou que vai notificar os proprietários dos quiosques que não realizaram o pagamento integral da concessão, realizada em leilão no mês de dezembro.

Saiba mais sobre as medidas que a prefeitura está tomando e como isso pode afetar os quiosques acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

