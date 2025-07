Prefeitura rompe contrato e nova empresa deve operar travessia na cidade mais antiga de SC Segundo o município, a empresa foi notificada e um processo interno foi instaurado para apurar os fatos ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 06h35 (Atualizado em 03/07/2025 - 06h35 ) twitter

Após a paralisação do serviço de travessia de lancha e descumprimento de cláusulas do contrato, a Prefeitura de São Francisco do Sul, Litoral de Santa Catarina, vai rescindir com a empresa Gloriamar, que atualmente faz o serviço de transporte entre o Centro Histórico e a Vila da Glória. Segundo o município, a empresa foi notificada e um processo interno foi instaurado para apurar os fatos. “A ausência de justificativas técnicas para a suspensão da travessia e da reincidência em falhas na prestação do serviço, a prefeitura considerou insustentável a manutenção do contrato”, escreveu em nota.

