Prefeitura vai criar um espaço central para embarque e desembarque no Carnaval de Florianópolis Local, em frente a Passarela Nego Quirido, estará identificado para que taxistas e motoristas de aplicativo façam seu embarque e desembarque... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 05h25 (Atualizado em 28/02/2025 - 05h25 )

A prefeitura de Florianópolis vai disponibilizar um espaço para embarque e desembarque em frente à passarela do samba, nas duas noites previstas para os desfiles do Carnaval, na Nego Quirido.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as medidas que visam garantir a segurança e organização do trânsito durante o Carnaval.

