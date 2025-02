Preguiçolândia: evento inédito e gratuito no Beiramar Shopping Conheça a Preguiçolândia: evento inspirado no ícone Gudetama com jogos, diversão e espaços relaxantes com tudo que você precisa para... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 21h06 ) twitter

Prepare-se para embarcar em uma experiência inédita e cheia de diversão: direto do Japão, o personagem Gudetama chegou ao Beiramar Shopping com a Preguiçolândia. O evento conta com jogos interativos, piscina de bolinhas, puffs para relaxar, carregadores de celular e tudo que você precisa para desacelerar e não fazer nada. Até o dia 16 de fevereiro, aproveite este evento gratuito que promete encantar visitantes de todas as idades.

Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

