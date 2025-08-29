Prejuízo ao tráfico: carro abandonado guardava 47 kg de skunk em SC Dois suspeitos foram presos em uma ação conjunta entre Polícia Militar e PRF em Garopaba, na região Sul ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 22h17 ) twitter

Quase 50 quilos de skunk foram apreendidos durante uma ação conjunta da PM (Polícia Militar) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (27), em Garopaba e dois suspeitos foram detidos. A droga está avaliada em quase R$ 700 mil.

