Prejuízo: Figueirense inicia troca dos vidros quebrados pela própria torcida no Scarpelli
Funcionário de uma empresa começaram a fazer a troca dos vidros quebrados por torcedores do Figueirense no Scarpelli
Os vidros que foram quebrados por torcedores do Figueirense no empate contra o Maringá, há quase duas semanas, começaram a ser trocadas nesta sexta-feira (22) no Estádio Orlando Scarpelli. Segundo o clube, o prejuízo causado pela ira dos torcedores supera a casa dos R$ 20 mil, sem contar as bombas que foram atiradas no campo.
