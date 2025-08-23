Prejuízo: Figueirense inicia troca dos vidros quebrados pela própria torcida no Scarpelli Funcionário de uma empresa começaram a fazer a troca dos vidros quebrados por torcedores do Figueirense no Scarpelli ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 23/08/2025 - 06h57 ) twitter

Os vidros que foram quebrados por torcedores do Figueirense no empate contra o Maringá, há quase duas semanas, começaram a ser trocadas nesta sexta-feira (22) no Estádio Orlando Scarpelli. Segundo o clube, o prejuízo causado pela ira dos torcedores supera a casa dos R$ 20 mil, sem contar as bombas que foram atiradas no campo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

