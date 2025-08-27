‘Prejuízo salgado’: ladrões usam elevador de prédio em obra para furtar R$ 40 mil em fios em SC Mais de 24 mil metros de fios foram levados pelos criminosos; Polícia Civil investiga o caso ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 21h58 ) twitter

Ladrões furtaram cerca de R$ 40 mil em fios elétricos da obra de um prédio em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada nessa segunda-feira (25), na rua Linha Três Ribeirões. Segundo a Polícia Militar, foram levados mais de 24 mil metros de fios de diversas espessuras.

Saiba mais sobre essa audaciosa ação criminosa e os detalhes da investigação no nosso parceiro ND Mais.

