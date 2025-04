Premiado por Obama? Quem é o guru preso em Florianópolis que ostenta currículo ‘megalomaníaco’ O guru se apresenta com um currículo lotado de títulos e condecorações, tanto no Brasil quanto em países como EUA, Índia e Reino Unido... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 05h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 05h25 ) twitter

Prêmio Active Lifestyle do presidente Barack Obama, Mensageiro da Paz da Unesco e faixa preta 5º dan de Taekwondo na Coreia do Sul estão entre as condecorações presentes no currículo de Uberto Afonso Albuquerque da Gama, guru preso em Florianópolis na última sexta-feira (11), suspeito de abusar sexualmente de mulheres.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse caso intrigante.

