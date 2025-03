Prêmio Carlos Magno celebra os destaques do Carnaval 2025 de Florianópolis A segunda edição do Prêmio Carlos Magno homenageou o talento e à dedicação das agremiações ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 05h04 (Atualizado em 03/03/2025 - 05h04 ) twitter

A Liesf (Liga das Escolas de Samba de Florianópolis), em parceria com a NDTV, apresentou neste ano a segunda edição do Prêmio Carlos Magno, uma homenagem ao talento e à dedicação das agremiações e de toda a comunidade carnavalesca. Neste domingo (2), foram divulgados os 16 vencedores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa celebração do Carnaval de Florianópolis!

