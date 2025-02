Prêmio Celta de Incubação reconhece empresas que são referência no ecossistema regional A premiação considera não apenas o desempenho atual, mas também o compromisso contínuo com a inovação, a excelência na gestão e prontidão... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento aconteceu na quarta-feira (05) no Ponto Alto Coworking e contou com a participação de empresas voltadas à inovação tecnológica. Na data, a 𝗩𝗮𝗹𝗼𝗿&𝗙𝗼𝗰𝗼 apresentou o novo selo 𝗠𝗔𝗖–𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹ê𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝘀𝘁ã𝗼 𝗜𝗻𝗼𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮, reconhecendo startups que estão transformando o ecossistema de empreendedorismo.

Saiba mais sobre as empresas premiadas e o impacto do Selo MAC no ecossistema de startups consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Mainha do Crime’: saiba quem é a chefe de quadrilha presa pela morte de ciclista em SP

Cidade Pedra Branca: um modelo de Novo Urbanismo na Grande Florianópolis

Fim do Nubank? Proposta do Banco Central deve restringir termos em fintechs; entenda