Prêmio Destaque ACORS: reconhecendo e valorizando Lideranças e Personalidades Catarinenses A primeira etapa, que terá a cerimônia de abertura do Prêmio Destaque ACORS, ocorrerá no CentroSul, em Florianópolis ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na próxima terça-feira, dia 29 de abril, a Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina (ACORS) dá início ao Prêmio Destaque ACORS, um evento que percorrerá todas as macrorregiões do Estado de Santa Catarina, promovendo a valorização de personalidades que contribuem significativamente para o desenvolvimento de suas cidades, regiões e do Estado como um todo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

Leia Mais em ND Mais:

Avaí fecha patrocínio máster com ‘bet’ por um ano

Novo apresenta projeto para sustar normas que isentam INSS em casos de fraudes

Morro dos Cavalos: governo inicia elaboração do termo de referência para contratação de obra