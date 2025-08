Preocupa? Goleiro do Figueirense deixa o treino mais cedo em semana decisiva No início da preparação para encarar o Maringá, goleiro do Figueirense sente desconforto e deixa o treino ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 08h17 ) twitter

A presença do goleiro Igo Gabriel na partida do Figueirense contra o Maringá agora é dúvida. No treino desta terça-feira (5), no CFT do Cambirela, o jogador sentiu um desconforto no joelho e deixou a atividade mais cedo.

