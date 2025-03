Prepare o bolso! Tarifa de esgoto em Blumenau vai ficar mais cara a partir de abril Reajuste na tarifa de esgoto será de 5,23% ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 16h08 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h08 ) twitter

A partir do dia 1º de abril, os moradores de Blumenau sentirão no bolso o impacto no valor das tarifas de esgoto. A Agir (Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos) anunciou um reajuste de 5,23% no preço cobrado pelo serviço, com base no IPCA ( Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado entre março de 2024 e fevereiro de 2025.

