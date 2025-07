Prepare o casaco: frente fria derruba temperaturas e Defesa Civil emite alerta em Florianópolis Onda de frio em Florianópolis chega nesta semana e pode se estender por mais dias; queda das temperaturas ameaça principalmente grupos... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Defesa Civil de Florianópolis acionou o alerta nesta segunda-feira (7) para a onda de frio que deve atingir a capital catarinense nos próximos dias. Entre terça (8) e quinta-feira (10), os termômetros podem marcar mínimas entre 8°C e 9°C, com possibilidade de as baixas temperaturas se estenderem além desse período.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a onda de frio em Florianópolis!

Leia Mais em ND Mais:

Nova frente fria avança pelo Brasil com geadas no Sul e temporais no Norte e Nordeste

Caça ilegal: homem é preso com 178 munições e 37 carcaças de aves silvestres em SC

‘Foi incrível’: imagens impressionantes flagram mãe e filhote de baleia-franca no litoral de SC