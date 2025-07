Prepare o guarda-chuva (e o casaco): veja onde vai chover e fazer frio nos próximos dias Frio avança pelo Centro-Sul, enquanto o calor e a umidade dominam o Norte ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 04h16 (Atualizado em 12/07/2025 - 04h16 ) twitter

O fim de semana deve ser marcado por chuva e baixas temperaturas em diversas regiões do Brasil, segundo os últimos dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão do tempo é de que capitais do Sudeste, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, registrem chuvas nos próximos dias – com São Paulo ficando de fora do mau tempo, ao menos por enquanto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões!

