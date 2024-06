Prepare-se para o frio intenso em Florianópolis neste final de semana

O último dia do mês de junho poderá ser o mais frio do ano em Florianópolis, com temperaturas mínimas atingindo a marca de 5°C. As informações são do Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina).

